https://ria.ru/20260128/rubio-2070844797.html
Операция с задержанием Мадуро могла не состояться, заявил Рубио
Операция с задержанием Мадуро могла не состояться, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Операция с задержанием Мадуро могла не состояться, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал в среду, что операция в Венесуэле с похищением президента Николаса Мадуро и его супруги могла не состояться, поскольку её РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:58:00+03:00
2026-01-28T18:58:00+03:00
2026-01-28T19:12:00+03:00
венесуэла
марко рубио
николас мадуро
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
https://ria.ru/20260126/posol-2070286222.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, марко рубио, николас мадуро, сша, в мире
Венесуэла, Марко Рубио, Николас Мадуро, США, В мире
Операция с задержанием Мадуро могла не состояться, заявил Рубио
Рубио: операция в Венесуэле с задержанием Мадуро зависела от множества факторов