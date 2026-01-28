https://ria.ru/20260128/rubio-2070841550.html
НАТО без США существовать не может, заявил Рубио
НАТО без США существовать не может, заявил Рубио
НАТО без США существовать не может, заявил Рубио
НАТО не может существовать без США и союзники Вашингтона это понимают, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
НАТО без США существовать не может, заявил Рубио
Рубио заявил о невозможности существования НАТО без США