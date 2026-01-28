https://ria.ru/20260128/rubio-2070841277.html
США будут контролировать доходы от венесуэльской нефти, заявил Рубио
США будут контролировать доходы от венесуэльской нефти, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
США будут контролировать доходы от венесуэльской нефти, заявил Рубио
Соединенные Штаты направят доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счёт и будут контролировать их расход, заявил в среду госсекретарь США Марко... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:40:00+03:00
2026-01-28T18:40:00+03:00
2026-01-28T18:45:00+03:00
сша
венесуэла
экономика
марко рубио
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066851383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f5f9c2d3b77bc09f5b49107eb424928.jpg
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066851383_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d50d179bb9d7561fc5470454f628c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, экономика, марко рубио, удары сша по венесуэле
США, Венесуэла, Экономика, Марко Рубио, Удары США по Венесуэле
США будут контролировать доходы от венесуэльской нефти, заявил Рубио
Рубио: США направят доходы от нефти венесуэлы на заблокированный счёт