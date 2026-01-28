Рейтинг@Mail.ru
США будут контролировать доходы от венесуэльской нефти, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
18:40 28.01.2026 (обновлено: 18:45 28.01.2026)
США будут контролировать доходы от венесуэльской нефти, заявил Рубио
США будут контролировать доходы от венесуэльской нефти, заявил Рубио
© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты направят доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счёт и будут контролировать их расход, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Доходы от продажи этой нефти, которая, кстати, продается по рыночной цене, а не со скидкой, с которой Венесуэла была вынуждена ее продавать, поступают на счет, который в конечном итоге станет заблокированным счетом минфина США... Часть вырученных средств пойдет на финансирование процесса аудита, чтобы убедиться, что деньги расходуются именно так, как задумано", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
