https://ria.ru/20260128/rubio-2070838401.html
Рубио не исключил применения силы против венесуэльских властей
Рубио не исключил применения силы против венесуэльских властей - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио не исключил применения силы против венесуэльских властей
Вашингтон не исключает силовые меры против новых властей Венесуэлы для обеспечения "максимального сотрудничества" с США, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:24:00+03:00
2026-01-28T18:24:00+03:00
2026-01-28T18:35:00+03:00
вашингтон (штат)
венесуэла
сша
в мире
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20260124/oruzhie-2070096694.html
вашингтон (штат)
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), венесуэла, сша, в мире, марко рубио, дональд трамп
Вашингтон (штат), Венесуэла, США, В мире, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио не исключил применения силы против венесуэльских властей
Рубио не исключил применение силы против Каракаса для обеспечения сотрудничества