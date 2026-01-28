Рейтинг@Mail.ru
Рубио не исключил применения силы против венесуэльских властей
18:24 28.01.2026 (обновлено: 18:35 28.01.2026)
Рубио не исключил применения силы против венесуэльских властей
Рубио не исключил применения силы против венесуэльских властей
Вашингтон не исключает силовые меры против новых властей Венесуэлы для обеспечения "максимального сотрудничества" с США, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
вашингтон (штат)
венесуэла
сша
в мире
марко рубио
дональд трамп
вашингтон (штат)
венесуэла
сша
вашингтон (штат), венесуэла, сша, в мире, марко рубио, дональд трамп
Вашингтон (штат), Венесуэла, США, В мире, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио не исключил применения силы против венесуэльских властей

Рубио не исключил применение силы против Каракаса для обеспечения сотрудничества

Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Вашингтон не исключает силовые меры против новых властей Венесуэлы для обеспечения "максимального сотрудничества" с США, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы будем внимательно следить за действиями временных властей по мере их сотрудничества в рамках нашего поэтапного плана по восстановлению стабильности в Венесуэле. Не сомневайтесь: как заявил президент (Дональд Трамп - ред.), мы готовы применить силу для обеспечения максимального уровня сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными", - говорится в показаниях Рубио, подготовленных для слушаний в сенате по теме операции США в Венесуэле.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле
24 января, 18:48
 
Вашингтон (штат)ВенесуэлаСШАВ миреМарко РубиоДональд Трамп
 
 
