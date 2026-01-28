Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла пообещала прекратить поставки нефти Кубе, заявил Рубио
18:22 28.01.2026 (обновлено: 18:33 28.01.2026)
Венесуэла пообещала прекратить поставки нефти Кубе, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил американским сенаторам, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес дала обещание полностью прекратить поставки... РИА Новости, 28.01.2026
венесуэла, куба, в мире, сша, марко рубио, делси родригес
Венесуэла, Куба, В мире, США, Марко Рубио, Делси Родригес
Венесуэла пообещала прекратить поставки нефти Кубе, заявил Рубио

Рубио: Венесуэла пообещала прекратить поставки нефти Кубе

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил американским сенаторам, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес дала обещание полностью прекратить поставки нефти Кубе.
"Она (Родригес – ред.) пообещала положить конец поставкам нефти Венесуэлы для кубинского режима", - заявил Рубио в письменных показаниях, подготовленных для представления перед сенатским комитетом по иностранным делам.
Автозаправочная станция в Матансасе, Куба. Январь 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Жители Кубы отреагировали на заявления Трампа о венесуэльской нефти
16 января, 08:36
 
ВенесуэлаКубаВ миреСШАМарко РубиоДелси Родригес
 
 
