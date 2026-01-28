https://ria.ru/20260128/rubio-2070837794.html
США не воюют с Венесуэлой и не оккупируют страну, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не воюют с Венесуэлой и не оккупируют страну. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, венесуэла, марко рубио
