18:21 28.01.2026 (обновлено: 18:26 28.01.2026)
США не воюют с Венесуэлой и не оккупируют страну, заявил Рубио
в мире, сша, венесуэла, марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Марко Рубио
США не воюют с Венесуэлой и не оккупируют страну, заявил Рубио

Рубио: США не воюют с Венесуэлой и не оккупируют страну

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не воюют с Венесуэлой и не оккупируют страну.
"Против Венесуэлы не ведется война, и мы не оккупировали страну. На территории страны нет войск США", - говорится в показаниях Рубио, подготовленных для слушаний в сенате по теме операции США в Венесуэле.
В миреСШАВенесуэлаМарко Рубио
 
 
