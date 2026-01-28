Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ призвали принять закон о запрете склонения к аборту - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:42 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/rpts-2070859597.html
В РПЦ призвали принять закон о запрете склонения к аборту
В РПЦ призвали принять закон о запрете склонения к аборту - РИА Новости, 28.01.2026
В РПЦ призвали принять закон о запрете склонения к аборту
Закон о запрете склонения женщин к аборту стоит принять в России, это важно для изменения отношения к искусственному прерыванию беременности, считает... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:42:00+03:00
2026-01-28T20:42:00+03:00
религия
россия
федор лукьянов
владимир легойда
русская православная церковь
госдума рф
московский патриархат
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036813546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5f31bceb17f4a0630ed6913731422354.jpg
https://ria.ru/20260123/rpts-2069900006.html
https://ria.ru/20251226/rpts-2064982323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036813546_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_d4cb0748d00e186f6dd6c05b19f3a0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федор лукьянов, владимир легойда, русская православная церковь, госдума рф, московский патриархат, общество
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Госдума РФ, Московский Патриархат, Общество
В РПЦ призвали принять закон о запрете склонения к аборту

Лукьянов призвал принять закон о запрете склонения женщин к аборту

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Закон о запрете склонения женщин к аборту стоит принять в России, это важно для изменения отношения к искусственному прерыванию беременности, считает председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов, выступая в Госдуме.
В среду в Госдуме прошел круглый стол "О совершенствовании федерального законодательства в части защиты женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности", на котором обсудили проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления ответственности за склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности)".
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В РПЦ призвали сократить сроки аборта до девяти недель
23 января, 15:52
"Мы очень надеемся, что законодатели не ограничатся декларациями, а примут хотя бы несколько серьезных федеральных законов, направленных на ограничение абортов в нашей стране. Что касается закона, о котором сегодня идет речь, считаем, что такой закон нужен, его важно принять, он будет иметь большое значение именно с точки зрения изменения отношения к этому (аборту - ред.) и со стороны федеральных органов власти, и системы здравоохранения. Он несет важную идеологическую функцию", - сказал Лукьянов.
Как отметила инициатор закона о запрете склонения женщин к аборту, глава благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина, основная цель закона – разобраться в смыслах.
"Прерывание беременности - это не норма даже с точки зрения физиологии… Из женской среды очень часто звучит фраза "на меня давят, я не хочу прерывать беременность, я хочу своего ребенка родить, но отец ребенка сказал… он мной манипулирует". Или часто это близкие родственники, мать, потому что у нее в анамнезе тоже были прерывания беременности. Поэтому мы говорим о новой норме отношения к беременной женщине", - сказала Москвитина.
Глава фонда добавила, что закон о запрете склонения женщин к аборту, который предусматривает соответствующее административное наказание, очень востребован в российском обществе, и что с 2023 года его приняли на региональном уровне уже в 30 субъектах России.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что восприятие абортов как социальной нормы мешает решению проблемы с ними в обществе.
В РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития, выступают за запрет абортов без медпоказаний (то есть проводимых просто по желанию женщины). Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
РПЦ утвердила молебен о вразумлении женщин, желающих сделать аборт
26 декабря 2025, 20:13
 
РелигияРоссияФедор ЛукьяновВладимир ЛегойдаРусская православная церковьГосдума РФМосковский ПатриархатОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала