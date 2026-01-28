В РПЦ призвали принять закон о запрете склонения к аборту

"Прерывание беременности - это не норма даже с точки зрения физиологии… Из женской среды очень часто звучит фраза "на меня давят, я не хочу прерывать беременность, я хочу своего ребенка родить, но отец ребенка сказал… он мной манипулирует". Или часто это близкие родственники, мать, потому что у нее в анамнезе тоже были прерывания беременности. Поэтому мы говорим о новой норме отношения к беременной женщине", - сказала Москвитина.