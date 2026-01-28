Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны
Новое оружие России
 
08:03 28.01.2026 (обновлено: 12:25 28.01.2026)
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны
Минобороны впервые получило системы "Зубр" для защиты инфраструктуры от дронов
2026-01-28T08:03:00+03:00
2026-01-28T12:25:00+03:00
бекхан оздоев
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростех
высокоточные комплексы
безопасность
новое оружие россии
россия
россия
бекхан оздоев, министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, высокоточные комплексы, безопасность, россия
Бекхан Оздоев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ростех, Высокоточные комплексы, Безопасность, Новое оружие России, Россия
Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства "Зубр".
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Минобороны впервые получило системы "Зубр" для защиты инфраструктуры от дронов, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" впервые поставил Минобороны новейшие системы "Зубр", предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников", — говорится в заявлении.
Входящие туда радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели, в том числе небольшие БПЛА и барражирующие боеприпасы.
Как отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев, система самостоятельно выявляет дрон и берет его на автоматическое сопровождение, после чего оператору остается только дать команду.
"Зубр" укомплектован четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Эти комплексы уже начали дежурство по защите инфраструктуры.
Новое оружие России, Бекхан Оздоев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ростех, Высокоточные комплексы, Безопасность, Россия
 
 
