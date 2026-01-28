"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Минобороны впервые получило системы "Зубр" для защиты инфраструктуры от дронов, Минобороны впервые получило системы "Зубр" для защиты инфраструктуры от дронов, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

" Холдинг "Высокоточные комплексы" впервые поставил Минобороны новейшие системы "Зубр", предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников", — говорится в заявлении.

Входящие туда радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели, в том числе небольшие БПЛА и барражирующие боеприпасы.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев , система самостоятельно выявляет дрон и берет его на автоматическое сопровождение, после чего оператору остается только дать команду.