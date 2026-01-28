https://ria.ru/20260128/rostehi-2070690169.html
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны - РИА Новости, 28.01.2026
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны
Минобороны впервые получило системы "Зубр" для защиты инфраструктуры от дронов, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:03:00+03:00
2026-01-28T08:03:00+03:00
2026-01-28T12:25:00+03:00
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны
"Ростех" впервые поставил Минобороны системы "Зубр" для защиты от дронов