В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В поддержку двух россиянок, задержанных на территории американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния, открыт сбор средств на оплату юридической помощи и услуг адвокатов, выяснило РИА Новости.

Ранее посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после их "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния. По словам дипмиссии, их ждет репатриация. В российских СМИ сообщалось, что Кристина и Наталия, путешествуя по США на автомобиле, могли по ошибке заехать на территорию базы, следуя указаниям навигатора.

В описании на странице сбора средств не указаны причины задержания россиянок, выяснило РИА Новости. Согласно информации, Кристине и Наташе необходима помощь для оплаты услуг адвокатов, а также для покрытия обязательных расходов, включая аренду жилья, автомобиля, пока девушки находятся под стражей.

Как выяснило РИА Новости, на данный момент собрано около 33% от заявленной суммы - более 3 тысяч долларов из 10 тысяч. За пять дней сборов донаты внесли свыше 50 человек.