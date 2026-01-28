Рейтинг@Mail.ru
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/rossiyanki-2070761865.html
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств - РИА Новости, 28.01.2026
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств
В поддержку двух россиянок, задержанных на территории американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния, открыт сбор средств на оплату юридической... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:49:00+03:00
2026-01-28T13:49:00+03:00
в мире
сан-диего
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070700274_0:72:3512:2048_1920x0_80_0_0_c56b2101da5701e8e4480aca2b9cb657.jpg
https://ria.ru/20260128/bali-2070704367.html
сан-диего
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070700274_781:0:3512:2048_1920x0_80_0_0_2f70199baa5d9f1790fd59472404fc64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-диего
В мире, Сан-Диего
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств

РИА Новости: задержанным в США россиянкам собирают средства на адвокатов

© AP Photo / Lenny IgnelziВъезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США
Въезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Lenny Ignelzi
Въезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В поддержку двух россиянок, задержанных на территории американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния, открыт сбор средств на оплату юридической помощи и услуг адвокатов, выяснило РИА Новости.
Ранее посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после их "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния. По словам дипмиссии, их ждет репатриация. В российских СМИ сообщалось, что Кристина и Наталия, путешествуя по США на автомобиле, могли по ошибке заехать на территорию базы, следуя указаниям навигатора.
В описании на странице сбора средств не указаны причины задержания россиянок, выяснило РИА Новости. Согласно информации, Кристине и Наташе необходима помощь для оплаты услуг адвокатов, а также для покрытия обязательных расходов, включая аренду жилья, автомобиля, пока девушки находятся под стражей.
Как выяснило РИА Новости, на данный момент собрано около 33% от заявленной суммы - более 3 тысяч долларов из 10 тысяч. За пять дней сборов донаты внесли свыше 50 человек.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные миграционных служб сообщало, что девушек содержат в иммиграционном центре в Сан-Диего.
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В отеле на Бали нашли тело россиянина
Вчера, 10:11
 
В миреСан-Диего
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала