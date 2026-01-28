https://ria.ru/20260128/rossiyanki-2070761865.html
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств - РИА Новости, 28.01.2026
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств
В поддержку двух россиянок, задержанных на территории американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния, открыт сбор средств на оплату юридической... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:49:00+03:00
2026-01-28T13:49:00+03:00
2026-01-28T13:49:00+03:00
сан-диего
сан-диего
В поддержку россиянок, задержанных в США, открыли сбор средств
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В поддержку двух россиянок, задержанных на территории американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния, открыт сбор средств на оплату юридической помощи и услуг адвокатов, выяснило РИА Новости.
Ранее посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после их "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния. По словам дипмиссии, их ждет репатриация. В российских СМИ сообщалось, что Кристина и Наталия, путешествуя по США на автомобиле, могли по ошибке заехать на территорию базы, следуя указаниям навигатора.
В описании на странице сбора средств не указаны причины задержания россиянок, выяснило РИА Новости. Согласно информации, Кристине и Наташе необходима помощь для оплаты услуг адвокатов, а также для покрытия обязательных расходов, включая аренду жилья, автомобиля, пока девушки находятся под стражей.
Как выяснило РИА Новости, на данный момент собрано около 33% от заявленной суммы - более 3 тысяч долларов из 10 тысяч. За пять дней сборов донаты внесли свыше 50 человек.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные миграционных служб сообщало, что девушек содержат в иммиграционном центре в Сан-Диего
