Евреи хорошо себя чувствуют в России, заявил главный раввин страны - РИА Новости, 28.01.2026
22:46 28.01.2026
Евреи хорошо себя чувствуют в России, заявил главный раввин страны
Евреи хорошо себя чувствуют в России, заявил главный раввин страны - РИА Новости, 28.01.2026
Евреи хорошо себя чувствуют в России, заявил главный раввин страны
Евреи хорошо себя чувствуют в России и гордятся тем, что живут здесь, заявил главный раввин России Берл Лазар. РИА Новости, 28.01.2026
2026
россия, берл лазар, владимир путин
Россия, Берл Лазар, Владимир Путин
Евреи хорошо себя чувствуют в России, заявил главный раввин страны

Лазар: евреи хорошо себя чувствуют в России

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Евреи хорошо себя чувствуют в России и гордятся тем, что живут здесь, заявил главный раввин России Берл Лазар.
Президент России Владимир Путин в среду встретился с Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России раввином Александром Бородой.
"Мы гордимся тем, что мы живем здесь (в России), потому что здесь реально чувствуем себя комфортно. И мы чувствуем этот многонациональный мир - это что-то особенное. Сегодня, когда я разговариваю со своими коллегами на Западе, они говорят, что ты можешь сидеть рядом с муфтием, с другими лидерами, с другими конфессиями. Мы не только сидим рядом, мы делаем разные проекты вместе. Мы живем в мире. Здесь (в России), слава Богу, мы это (антисемитизм) не чувствуем", - сказал главный раввин РФ.
Лазар отметил, что 30 лет назад ситуация была иной и выразил благодарность российскому лидеру за его работу.
В свою очередь, раввин Александр Борода отметил важность того, что государство поддерживает традиционные духовно-нравственные ценности.
"Идея патриотизма, любви к Родине - то, на чем сегодня держится единство России, что объединяет нас всех - и Русскую православную церковь, и нас (иудеев - ред.), и буддистов - все конфессии, которые находятся в России. Раввин (Лазар – ред.) сказал про Запад со сложной системой ценностей. Россия в этом смысле показывает невероятный пример, как нужно: что такое семья, воспитание детей, уважение к родителям. Все здравые люди, все конфессии в мире должны смотреть на Россию как на пример, как нужно развиваться", - сказал Борода.
В России и Белоруссии с 14 по 28 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.
