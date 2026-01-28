Евреи хорошо себя чувствуют в России, заявил главный раввин страны

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Евреи хорошо себя чувствуют в России и гордятся тем, что живут здесь, заявил главный раввин России Берл Лазар.

"Мы гордимся тем, что мы живем здесь (в России), потому что здесь реально чувствуем себя комфортно. И мы чувствуем этот многонациональный мир - это что-то особенное. Сегодня, когда я разговариваю со своими коллегами на Западе, они говорят, что ты можешь сидеть рядом с муфтием, с другими лидерами, с другими конфессиями. Мы не только сидим рядом, мы делаем разные проекты вместе. Мы живем в мире. Здесь (в России), слава Богу, мы это (антисемитизм) не чувствуем", - сказал главный раввин РФ.

Лазар отметил, что 30 лет назад ситуация была иной и выразил благодарность российскому лидеру за его работу.

В свою очередь, раввин Александр Борода отметил важность того, что государство поддерживает традиционные духовно-нравственные ценности.

"Идея патриотизма, любви к Родине - то, на чем сегодня держится единство России, что объединяет нас всех - и Русскую православную церковь, и нас (иудеев - ред.), и буддистов - все конфессии, которые находятся в России. Раввин (Лазар – ред.) сказал про Запад со сложной системой ценностей. Россия в этом смысле показывает невероятный пример, как нужно: что такое семья, воспитание детей, уважение к родителям. Все здравые люди, все конфессии в мире должны смотреть на Россию как на пример, как нужно развиваться", - сказал Борода.