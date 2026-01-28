Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России на 26 января составила 6,43 процента в годовом выражении - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 28.01.2026 (обновлено: 20:25 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/rossiya-2070857558.html
Инфляция в России на 26 января составила 6,43 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 26 января составила 6,43 процента в годовом выражении - РИА Новости, 28.01.2026
Инфляция в России на 26 января составила 6,43 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 26 января составила 6,43% в годовом выражении против 6,47% на 19 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:24:00+03:00
2026-01-28T20:25:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg
https://ria.ru/20260123/zampred-2069964152.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2783c72fb9a36e3d6005c4d943f9178b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России на 26 января составила 6,43 процента в годовом выражении

МЭР: инфляция в России на 26 января составила 6,43% в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инфляция в России на 26 января составила 6,43% в годовом выражении против 6,47% на 19 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,37% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 1,95%, на остальные продукты питания – на 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров на неделе с 20 по 26 января цены снизились на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,22%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В ЦБ рассказали, как работает связь между ключевой ставкой и инфляцией
23 января, 18:59
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала