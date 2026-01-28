Инфляция в России на 26 января составила 6,43 процента в годовом выражении

https://ria.ru/20260128/rossiya-2070857558.html
Инфляция в России на 26 января составила 6,43% в годовом выражении против 6,47% на 19 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:24:00+03:00
2026-01-28T20:24:00+03:00
2026-01-28T20:25:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инфляция в России на 26 января составила 6,43% в годовом выражении против 6,47% на 19 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,37% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 1,95%, на остальные продукты питания – на 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров на неделе с 20 по 26 января цены снизились на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,22%.