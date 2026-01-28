Инфляция в России на 26 января составила 6,43 процента в годовом выражении

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инфляция в России на 26 января составила 6,43% в годовом выражении против 6,47% на 19 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,37% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 1,95%, на остальные продукты питания – на 0,24%.