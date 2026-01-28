Рейтинг@Mail.ru
Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 28.01.2026 (обновлено: 14:25 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/rossiya-2070769117.html
Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, заявил Медведев
Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, заявил Медведев
Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:24:00+03:00
2026-01-28T14:25:00+03:00
общество
россия
москва
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:14:2976:1687_1920x0_80_0_0_90cbdab1b823c8358d1bde233f05e6dc.jpg
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070727235.html
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070725265.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31e9fc859a1887b3fb49f1458637e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, дмитрий медведев
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев
Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, заявил Медведев

Медведев: возможность личного общения со специалистами МФЦ сохранится

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это необходимо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие в форуме, посвящённом 15-летию системы МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В системе госуслуг просто разобраться, отметил Медведев
Вчера, 11:51
"Цифровизация госуслуг будет продолжать расширяться. Но личное общение со специалистами МФЦ останется и в будущем в тех случаях, когда это необходимо гражданину", - написал Медведев в своем канале в Max по итогам пленарной сессии форума.
Зампред Совбеза РФ отметил, что за прошедшие годы в России удалось создать удобную, простую и понятную для граждан систему, и сегодня пользование МФЦ и порталом государственных услуг – неотъемлемая часть повседневной жизни. Кроме того, Медведев написал, что гордится тем, что принимал активное участие в работе над созданием удобной системы государственных услуг как президент России и председатель правительства.
С 28 по 30 января в Москве в Конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий
Вчера, 11:46
 
ОбществоРоссияМоскваДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала