Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, заявил Медведев

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это необходимо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Цифровизация госуслуг будет продолжать расширяться. Но личное общение со специалистами МФЦ останется и в будущем в тех случаях, когда это необходимо гражданину", - написал Медведев в своем канале в Max по итогам пленарной сессии форума.