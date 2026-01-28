Рейтинг@Mail.ru
СМИ: россияне перестали получать звонки с маркировкой от крупнейших банков
07:11 28.01.2026 (обновлено: 08:52 28.01.2026)
СМИ: россияне перестали получать звонки с маркировкой от крупнейших банков
СМИ: россияне перестали получать звонки с маркировкой от крупнейших банков
Россияне перестали получать звонки с маркировкой от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, сообщает РБК. РИА Новости, 28.01.2026
Сбербанк России, Альфа-банк, РБК (медиагруппа)
СМИ: россияне перестали получать звонки с маркировкой от крупнейших банков

Операторы связи перестали маркировать звонки от крупнейших российских банков

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россияне перестали получать звонки с маркировкой от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, сообщает РБК.
"С 27 января "большая четверка " операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством", — говорится в материале.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Т-Банк зафиксировал снижение числа мошеннических звонков в России
27 января, 09:08
По данным источника, решение связано с тем, что кредитные организации так и не заключили с компаниями договоры об этой обязательной опции.
"Другой собеседник РБК, знающий о проблеме, подтвердил, что крупные банки до сих пор не имеют соглашений с операторами по этой услуге", — отмечается в материале.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД
3 января, 02:21
На прошлой неделе депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота или синтезированной речи.
По мнению авторов инициативы, в последние годы резко выросло количество автоматизированных телефонных обращений — от маркетинговых кампаний до информирования и опросов, и при этом отсутствие обязательного уведомления о роботизированном характере звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и создаёт условия для введения абонентов в заблуждение.
Вывеска на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Банки обяжут ввести в приложения функционал для пострадавших от мошенниках
18 марта 2025, 12:24
 
