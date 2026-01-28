https://ria.ru/20260128/rossiya-2070681363.html
Бойцы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления тяжелыми боевыми беспилотниками R-18 РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
Бойцы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
