Бойцы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 28.01.2026
Бойцы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2026
Бойцы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления тяжелыми боевыми беспилотниками R-18 РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления тяжелыми боевыми беспилотниками R-18 подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в МО РФ.
"Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) и пункты управления тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что данные пункты временной дислокации использовались ВСУ для накопления, распределения и ротации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
