04:39 28.01.2026
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в 2,5 раза
Новости
экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в 2,5 раза

РИА Новости: число вакансий в нефтегазовой отрасли РФ за год выросло в два раза

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
Он отметил, что по итогам года нефтегазовая отрасль сохраняет высокую динамику вакансий, в том числе с вахтовым графиком.
"В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа число вакансий выросло в два с половиной раза (147% год к году), а соискательская активность увеличилась на 92%", - сказал Кучеренков.
По его словам, рост числа резюме во многом связан с тем, что нефтегазовая отрасль воспринимается специалистами как одна из наиболее устойчивых - с долгосрочными проектами, стабильной загрузкой и предсказуемым уровнем дохода.
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
18 января, 11:44
 
