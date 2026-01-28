https://ria.ru/20260128/rossiya-2070678096.html
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в 2,5 раза
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в 2,5 раза - РИА Новости, 28.01.2026
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в 2,5 раза
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор...
экономика
россия
общество
россия
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в 2,5 раза
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
Он отметил, что по итогам года нефтегазовая отрасль сохраняет высокую динамику вакансий, в том числе с вахтовым графиком.
"В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа число вакансий выросло в два с половиной раза (147% год к году), а соискательская активность увеличилась на 92%", - сказал Кучеренков.
По его словам, рост числа резюме во многом связан с тем, что нефтегазовая отрасль воспринимается специалистами как одна из наиболее устойчивых - с долгосрочными проектами, стабильной загрузкой и предсказуемым уровнем дохода.