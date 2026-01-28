Рейтинг@Mail.ru
01:57 28.01.2026 (обновлено: 02:00 28.01.2026)
Россиян ждет 6 коротких рабочих недель в 2026 году
Пять четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя ожидает жителей России в 2026 году, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 28.01.2026
Новости
россия, татьяна подольская, общество
Россия, Татьяна Подольская, Общество
работа
работа
работа. Архивное фото
работа. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пять четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя ожидает жителей России в 2026 году, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"В 2026 году запланировано пять четырехдневных рабочих недель: в конце февраля, во второй неделе марта, в конце апреля, во второй неделе мая и во второй неделе июня. В конце года ожидается еще трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря", - сказала Подольская.
Она добавила, что такие "благоприятные" периоды создают дополнительные возможности для более эффективного планирования отдыха и рабочих задач.
