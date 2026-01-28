https://ria.ru/20260128/rossiya-2070668944.html
Россиян ждет 6 коротких рабочих недель в 2026 году
Россиян ждет 6 коротких рабочих недель в 2026 году
Россиян ждет 6 коротких рабочих недель в 2026 году
Пять четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя ожидает жителей России в 2026 году, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 28.01.2026
Россиян ждет 6 коротких рабочих недель в 2026 году
РИА Новости: в 2026 году россиян ждут 5 четырехдневных рабочих недель