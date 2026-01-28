https://ria.ru/20260128/rossijane-2070818927.html
Россияне, подвергшиеся нападению в Кении, не обращались в посольство
ПРЕТОРИЯ, 28 янв - РИА Новости. Российские граждане, подвергшиеся во время отдыха в Кении нападению с применением холодного оружия, не обращались в посольство, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее в СМИ распространилась информация о нападении бандитов с мачете на российских туристов на курортах в Кении
.
"Посольству России
в Кении известно о сообщениях СМИ относительно нападений преступников с применением холодного оружия на иностранных туристов... На сегодняшний день в РЗУ (российское загранучреждение - ред.) обращений в связи с подобными инцидентами от российских граждан не поступало", - сообщили агентству.
В дипмиссии отметили, что подобные преступления, включая уличные грабежи, не являются редкостью в туристических местах Кении. Как правило, нападения не носят избирательного характера по национальному признаку.
В посольстве РФ подчеркнули готовность в случае обращения оказать гражданам консульскую помощь.
Дипмиссия также рекомендовала соблюдать повышенную осторожность гражданам, находящимся в стране или планирующим туда поездку. В частности, следует избегать пешего перемещения по улицам городов и курортов, особенно в тёмное время суток, следить за личными вещами и не пренебрегать мерами личной безопасности.