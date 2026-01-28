Россияне, подвергшиеся нападению в Кении, не обращались в посольство

ПРЕТОРИЯ, 28 янв - РИА Новости. Российские граждане, подвергшиеся во время отдыха в Кении нападению с применением холодного оружия, не обращались в посольство, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее в СМИ распространилась информация о нападении бандитов с мачете на российских туристов на курортах в Кении

"Посольству России в Кении известно о сообщениях СМИ относительно нападений преступников с применением холодного оружия на иностранных туристов... На сегодняшний день в РЗУ (российское загранучреждение - ред.) обращений в связи с подобными инцидентами от российских граждан не поступало", - сообщили агентству.

В дипмиссии отметили, что подобные преступления, включая уличные грабежи, не являются редкостью в туристических местах Кении. Как правило, нападения не носят избирательного характера по национальному признаку.

В посольстве РФ подчеркнули готовность в случае обращения оказать гражданам консульскую помощь.