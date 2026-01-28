Стало известно, сколько россиян планируют сменить профессию в 2026 году

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Около 67% россиян планируют сменить профессию в 2026 году, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В 2026 году 67% респондентов планируют начать работать по новой специальности. Лишь 21% намерены сохранить текущий профиль, еще 12% пока не определились с дальнейшими карьерными планами", - говорится в исследовании.

Уточняется, что 11% россиян заинтересованы в развитии собственного бизнеса, 7% опрошенных планируют перейти в сферу административного персонала, а также в высший и средний менеджмент и сервисное обслуживание. Кроме того, 6% респондентов хотят развиваться в области информационных технологий и продаж, 5% видят себя в транспорте и логистике, а 4% - в финансах и строительстве.

Отмечается, что мужчины чаще ориентируются на производственные и сервисные сферы и рассматривают возможности предпринимательства. А женщины, помимо интереса к самостоятельной занятости, чаще выбирают административные роли.

"Готовность к смене профессионального направления в 2026 году характерна для всех возрастных групп. Однако особенно заметно это среди молодежи. Более половины респондентов 18-24 лет (51%) уже уверенно планируют обновления в карьере", - сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова