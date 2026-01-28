https://ria.ru/20260128/rossija-2070876731.html
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2026
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин
Президент России Владимир Путин согласился с мнением президента Федерации еврейских общин России раввина Александра Бороды о том, что в мире начинают видеть в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:43:00+03:00
2026-01-28T23:43:00+03:00
2026-01-28T23:43:00+03:00
россия
александр бородай
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865819_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_060565dcde1e6afc4a56f55519fd9369.jpg
https://ria.ru/20260123/semya-2069956211.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865819_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_dafe8b7e9368fc0b2be803de67124fba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бородай, владимир путин, в мире
Россия, Александр Бородай, Владимир Путин, В мире
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин
Путин: Россия показывает миру пример поддержки традиционных ценностей