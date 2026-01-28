Рейтинг@Mail.ru
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2026
23:43 28.01.2026
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2026
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин
Президент России Владимир Путин согласился с мнением президента Федерации еврейских общин России раввина Александра Бороды о том, что в мире начинают видеть в... РИА Новости, 28.01.2026
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бородай, владимир путин, в мире
Россия, Александр Бородай, Владимир Путин, В мире
Россия показывает пример поддержки традиционных ценностей, заявил Путин

Путин: Россия показывает миру пример поддержки традиционных ценностей

Президент Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
Президент Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением президента Федерации еврейских общин России раввина Александра Бороды о том, что в мире начинают видеть в РФ пример поддержки и развития традиционных ценностей.
Борода отметил, что единство России держится на идее любви к Родине, которая объединяет все конфессии, а также обратил внимание на поддержку в РФ традиционных религиозных ценностей как основы духовно-нравственного воспитания. Борода подчеркнул, что тем самым Россия показывает миру, в том числе религиозным конфессиям, невероятный пример того, что такое семья, воспитание детей и отношение к родителям.
"Так постепенно, по-моему, и выстраивается", - сказал Путин.
Главный раввин России Берл Лазар во время встречи в преддверии своего 60-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Раввин Лазар, представители христианства и ислама обсудят ценности семьи
23 января, 18:27
 
РоссияАлександр БородайВладимир ПутинВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
