В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля
В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля - РИА Новости, 28.01.2026
В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%, что выше уровня инфляции, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ
2026-01-28T17:01:00+03:00
2026-01-28T17:01:00+03:00
2026-01-28T18:17:00+03:00
россия
антон котяков
россия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%, что выше уровня инфляции, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты проиндексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6% с 1 февраля этого года.
Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января составил почти 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения - более 20,5 тысяч рублей, пенсионеров - более 16 тысяч рублей, а для детей - свыше 18 тысяч рублей.