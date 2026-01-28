Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 28.01.2026 (обновлено: 18:17 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/rossija-2070814396.html
В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля
В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля - РИА Новости, 28.01.2026
В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%, что выше уровня инфляции, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:01:00+03:00
2026-01-28T18:17:00+03:00
россия
антон котяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d69b622514ce089169116e05d3740b69.jpg
https://ria.ru/20260128/pensiya-2070670484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653e6145f1ef38b736bab68a04f651f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон котяков
Россия, Антон Котяков
В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Котяков: в России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%, что выше уровня инфляции, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты проиндексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6% с 1 февраля этого года.
Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января составил почти 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения - более 20,5 тысяч рублей, пенсионеров - более 16 тысяч рублей, а для детей - свыше 18 тысяч рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Доцент рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году
Вчера, 02:19
 
РоссияАнтон Котяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала