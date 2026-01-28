https://ria.ru/20260128/rossija-2070740886.html
Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности
Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности - РИА Новости, 28.01.2026
Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности
Россия начала процедуру ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, заявил заместитель директора Департамента международной информационной безопасности... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:35:00+03:00
2026-01-28T12:35:00+03:00
2026-01-28T12:35:00+03:00
россия
ханой
оон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
https://ria.ru/20251025/putin-2050547280.html
россия
ханой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханой, оон, общество
Россия, Ханой, ООН, Общество
Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности
Россия начала ратификацию конвенции ООН против киберпреступности
МОСКВА, 28 января - РИА Новости. Россия начала процедуру ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, заявил заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД России Дмитрий Букин.
“С его вступлением в силу после 40 ратификаций, мы, к слову, уже приступили к ратификационным процедурам, правоохранительные ведомства государств- участников получат эффективный инструмент борьбы с хакерами и онлайн-мошенниками, включая возможность обмена электронными доказательствами”, - сказал он в ходе пленарного заседания Национального форума информационной безопасности "Инфофорум-2026".
В перспективе расширение охвата конвенции через согласование дополнительного протокола, указал он.
В Ханое
25 октября состоялось подписание конвенции ООН
против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России
при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. Россия призвала все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, отмечали в МИД РФ.