Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности - РИА Новости, 28.01.2026
12:35 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/rossija-2070740886.html
Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности
Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности - РИА Новости, 28.01.2026
Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности
Россия начала процедуру ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, заявил заместитель директора Департамента международной информационной безопасности... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:35:00+03:00
2026-01-28T12:35:00+03:00
Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности

Россия начала ратификацию конвенции ООН против киберпреступности

МОСКВА, 28 января - РИА Новости. Россия начала процедуру ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, заявил заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД России Дмитрий Букин.
"С его вступлением в силу после 40 ратификаций, мы, к слову, уже приступили к ратификационным процедурам, правоохранительные ведомства государств- участников получат эффективный инструмент борьбы с хакерами и онлайн-мошенниками, включая возможность обмена электронными доказательствами", - сказал он в ходе пленарного заседания Национального форума информационной безопасности "Инфофорум-2026".
В перспективе расширение охвата конвенции через согласование дополнительного протокола, указал он.
В Ханое 25 октября состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. Россия призвала все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, отмечали в МИД РФ.
