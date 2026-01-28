Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Россию современным открытым государством
11:29 28.01.2026
Медведев назвал Россию современным открытым государством
Медведев назвал Россию современным открытым государством
Россия - современное открытое государство, которое взаимодействует с гражданами по любому вопросу, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.01.2026
2026
Медведев назвал Россию современным открытым государством

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия - современное открытое государство, которое взаимодействует с гражданами по любому вопросу, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что идея эффективного взаимодействия государства и человека, которая еще 15 лет назад казалась невозможной, сегодня уже осуществлена.
"Мы имеем абсолютно современное открытое государство, которое способно взаимодействовать с нашими гражданами по любому вопросу", - сказал Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве.
Меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ, заявил Медведев
