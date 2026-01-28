https://ria.ru/20260128/rossija-2070721295.html
Медведев назвал Россию современным открытым государством
Медведев назвал Россию современным открытым государством - РИА Новости, 28.01.2026
Медведев назвал Россию современным открытым государством
Россия - современное открытое государство, которое взаимодействует с гражданами по любому вопросу, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:29:00+03:00
2026-01-28T11:29:00+03:00
2026-01-28T11:29:00+03:00
политика
россия
москва
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070719853.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, дмитрий медведев
Политика, Россия, Москва, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Россию современным открытым государством
Медведев: Россия взаимодействует с гражданами по любому вопросу