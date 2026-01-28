В Брянской области возбудили дело против двух операторов украинских БПЛА

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские военные следователи возбудили уголовное дело о теракте против двух военнослужащих ВСУ, сбросивших в ноябре с БПЛА боеприпас, в результате детонации которого в Брянской области пострадали два мирных жителя, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении операторов беспилотных летательных аппаратов 143 отдельной мотострелковой бригады солдат Василия Логина и Богдана Цвигуна. Они подозреваются в совершении террористического акта на территории Российской Федерации (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 2 ноября 2025 года Логин и Цвигун, находясь в Черниговской области Украины, запустили БПЛА, с которого был сброшен боеприпас на населенный пункт Круча в Брянской области. В результате детонации пострадали два мирных жителя.
Местонахождение украинских силовиков устанавливается.
Подчеркивается, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства совершенных Логином и Цвигуном преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям.
