Силы ПВО за два часа сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО за два часа сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 28.01.2026
Силы ПВО за два часа сбили три украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО в период с 7.00 мск до 9.00 мск сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над двумя регионами... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:51:00+03:00
2026-01-28T09:51:00+03:00
2026-01-28T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
астраханская область
россия
астраханская область
Новости
ru-RU
безопасность, россия, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Астраханская область
Силы ПВО за два часа сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя российскими регионами