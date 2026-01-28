Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за два часа сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 28.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 28.01.2026
Силы ПВО за два часа сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО за два часа сбили три украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО в период с 7.00 мск до 9.00 мск сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над двумя регионами... РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
астраханская область
безопасность, россия, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Астраханская область
Силы ПВО за два часа сбили три украинских беспилотника

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в период с 7.00 мск до 9.00 мск сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над двумя регионами России, сообщило министерство обороны РФ.
"Двадцать восьмого января текущего года в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Астраханской области и один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАстраханская область
 
 
