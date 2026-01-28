Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, какие сайты начнут блокировать с марта без суда - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/rossija-2070675316.html
В Госдуме рассказали, какие сайты начнут блокировать с марта без суда
В Госдуме рассказали, какие сайты начнут блокировать с марта без суда - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме рассказали, какие сайты начнут блокировать с марта без суда
В России с марта начнут без суда блокировать сайты, на которых продается табачная и никотинсодержащая продукция, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T03:48:00+03:00
2026-01-28T03:48:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065329694.html
https://ria.ru/20260128/pensiya-2070668548.html
https://ria.ru/20260128/bolnichnyy-2070673856.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия, общество
Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуме рассказали, какие сайты начнут блокировать с марта без суда

РИА Новости: в РФ с марта будут без суда блокировать сайты с табачной продукцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России с марта начнут без суда блокировать сайты, на которых продается табачная и никотинсодержащая продукция, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции - и это логичный шаг в развитии регулирования цифровой среды и защиты здоровья граждан. Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции", - сказал Немкин.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака
29 декабря 2025, 11:03
Депутат отметил, что механизм внесудебной блокировки позволяет существенно ускорить реакцию на выявленные нарушения. По его словам, ранее процесс блокировки мог занимать месяцы из-за судебных процедур, за это время ресурсы успевали менять домены и продолжать работу, а включение таких сайтов напрямую в реестр запрещенной информации повышает эффективность правоприменения и снижает нагрузку на суды, сохраняя при этом понятные и формализованные основания для ограничения доступа.
"Отдельного внимания заслуживает обязанность владельцев сайтов и социальных сетей самостоятельно мониторить размещаемый контент. Это смещает акцент с реагирования постфактум на превентивный контроль и формирует более ответственное отношение цифровых платформ к соблюдению законодательства. Аналогичный подход уже показал свою результативность в борьбе с дистанционной продажей алкоголя, в том числе на маркетплейсах и в социальных сетях", - подчеркнул парламентарий.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
01:50
По словам Немкина, закон не ограничивается исключительно вопросами блокировок, в нем также системно затронуты вопросы устойчивого и безопасного использования доменных имен, а также регулирование процедур их регистрации. Депутат добавил, что государство стремится выстраивать более управляемую и прозрачную цифровую инфраструктуру, снижая риски злоупотреблений и обхода установленных ограничений через технические лазейки.
"В целом принятые изменения укладываются в более широкий тренд - усиление контроля за оборотом социально чувствительных товаров в интернете при одновременном развитии инструментов цифровой идентификации и проверки возраста. Такой комплексный подход позволяет не просто запрещать, а выстраивать понятные правила игры для бизнеса и платформ, делая цифровое пространство более безопасным и ответственным для всех его участников", - заключил он.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госдуме назвали минимальный размер выплаты по больничному в феврале
03:21
 
РоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала