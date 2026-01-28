Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля - РИА Новости, 28.01.2026
02:28 28.01.2026
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля
2026
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны будут проиндексированы в РФ с 1 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей. Рост коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов", - сказал Нилов.
Он уточнил, что выплаты ветеранам боевых действий после индексации составят 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны - 6596 рублей. Депутат подчеркнул, что повышение происходит в автоматическом режиме и не требует дополнительных заявлений от граждан. По его словам, данная мера является частью системной работы по поддержке наиболее социально уязвимых категорий населения.
"Регулярная индексация социальных выплат - это важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наших граждан, которые в силу различных обстоятельств нуждаются в особой поддержке", - добавил парламентарий.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
