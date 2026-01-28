https://ria.ru/20260128/rossija-2070671009.html
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля
Социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны будут проиндексированы в РФ с 1 февраля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:28:00+03:00
2026-01-28T02:28:00+03:00
2026-01-28T02:28:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg
https://ria.ru/20260128/pensiya-2070668548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_b35ba37049fbf52d004652eb4a1608d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля
РИА Новости: в России с 1 февраля проиндексируют выплаты инвалидам
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны будут проиндексированы в РФ с 1 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей. Рост коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов", - сказал Нилов
.
Он уточнил, что выплаты ветеранам боевых действий после индексации составят 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны - 6596 рублей. Депутат подчеркнул, что повышение происходит в автоматическом режиме и не требует дополнительных заявлений от граждан. По его словам, данная мера является частью системной работы по поддержке наиболее социально уязвимых категорий населения.
"Регулярная индексация социальных выплат - это важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наших граждан, которые в силу различных обстоятельств нуждаются в особой поддержке", - добавил парламентарий.