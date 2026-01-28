Рейтинг@Mail.ru
Россия готова стать посредником между США и Ираном, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/rossija-2070664477.html
Россия готова стать посредником между США и Ираном, заявил Ульянов
Россия готова стать посредником между США и Ираном, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.01.2026
Россия готова стать посредником между США и Ираном, заявил Ульянов
Россия готова оказать посреднические услуги в диалоге США и Ирана, однако пока стороны не обращались к Москве с такой просьбой, заявил постпред России при... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:56:00+03:00
2026-01-28T00:56:00+03:00
в мире
сша
иран
россия
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_0:62:1217:747_1920x0_80_0_0_ce5656d4e818b4e03eae24a88c195b43.jpg
https://ria.ru/20260127/predlozhenie-2070443472.html
сша
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_69:0:1148:809_1920x0_80_0_0_a26941aa33d28d40fef5c5a01f89d910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, россия, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, магатэ
В мире, США, Иран, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, МАГАТЭ
Россия готова стать посредником между США и Ираном, заявил Ульянов

Ульянов: Россия готова стать посредником между США и Ираном

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия готова оказать посреднические услуги в диалоге США и Ирана, однако пока стороны не обращались к Москве с такой просьбой, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы всегда готовы предоставить посреднические услуги, если об этом попросят обе договаривающиеся стороны, пока этого нет. Конечно же, в первую очередь Вашингтон и Тегеран должны договариваться между собой, но складывается впечатление, что отсутствие прогресса на двустороннем треке во многом объясняется спецификой чрезвычайно запросных переговорных подходов США, которые больше смахивают на ультиматум", - сказал он газете "Известия".
Как отметил Ульянов, Москва также не собирается нагнетать обстановку в отличие от Запада и не будет требовать немедленного возобновления допуска инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определенного ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
США не ответили на предложение России продлить ДСНВ на год, заявил Ульянов
Вчера, 00:41
 
В миреСШАИранРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Дональд ТрампМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала