https://ria.ru/20260128/rossija-2070661783.html
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол - РИА Новости, 28.01.2026
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:18:00+03:00
2026-01-28T00:18:00+03:00
2026-01-28T00:18:00+03:00
в мире
россия
пакистан
исламабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_b5e01eada633e0807ad6895acf15d797.jpg
https://ria.ru/20260124/potok-2070036006.html
россия
пакистан
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_a66f57c3f85f4f17b03e53d2dde5e0dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пакистан, исламабад
В мире, Россия, Пакистан, Исламабад
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол
Посол Тирмизи: Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа