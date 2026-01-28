Рейтинг@Mail.ru
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/rossija-2070661783.html
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол - РИА Новости, 28.01.2026
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:18:00+03:00
2026-01-28T00:18:00+03:00
в мире
россия
пакистан
исламабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_b5e01eada633e0807ad6895acf15d797.jpg
https://ria.ru/20260124/potok-2070036006.html
россия
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_a66f57c3f85f4f17b03e53d2dde5e0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пакистан, исламабад
В мире, Россия, Пакистан, Исламабад
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа, заявил посол

Посол Тирмизи: Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
"Мы обсуждаем это. Две-три недели назад приезжала делегация из Российской Федерации, и мы работаем над совместной разведкой газа в Пакистане", - сказал посол газете "Известия".
Он отметил, что, помимо разведки месторождений, Пакистан заинтересован и в увеличении поставок СПГ из России, причем долгосрочный контракт с Катаром этому не помешает.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Пакистан и Россия работают над проектом газопровода, заявил посол
24 января, 09:36
 
В миреРоссияПакистанИсламабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала