"Росконгресс" перечислил черных лебедей для мировой экономики в 2026 году

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вероятность таких событий, как обвал криптовалют, долговой кризис в еврозоне, начало военной операции Китая на Тайване или масштабной "танкерной войны" очень мала в 2026 году, но в случае их реализации последствия для мировой экономики будут весьма значительными – то есть они являются потенциальными "черными лебедями", говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"В числе потенциальных "черных лебедей" можно отметить обвал на рынке криптовалют. Сейчас он видится маловероятным. Прогнозы в отношении биткоина, крупнейшей криптовалюты, предполагают сохранение бычьего тренда. Все больше институциональных инвесторов покупают биткоин, и вряд ли эта тенденция замедлится в 2026 году. Снижение процентных ставок придаст биткоину дополнительный импульс к росту. Если же события примут непредсказуемый оборот, центробанки не смогут отрегулировать ситуацию, и стресс будет значительным, учитывая растущую интеграцию биткоина в финансовую систему", - говорится в докладе.
ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют
23 декабря 2025, 14:51
Другой потенциальный "черный лебедь", названный в докладе — неожиданный провал стимулирующих мер в Германии. В сочетании с политическим тупиком во Франции он может спровоцировать отток капитала и увеличение премии за риск в регионе, где размер долга и без того вызывает опасения за устойчивость государственных финансов.
"Серьезным риском для мировой экономики можно назвать вероятность резкой активизации атак на суда и начала масштабной "танкерной войны". Это грозит серьезными сбоями в цепочках поставок с резко негативными последствиями для глобальной торговли", - отмечают авторы.
В целом эксперты ожидают, что в 2026 году в мировой экономике будет меньше турбулентности, чем в 2025 году, хотя темпы ее роста станут одними из самых низких с 2008 года.
Германия движется к газовому кризису, заявил глава АдГ
27 января, 20:10