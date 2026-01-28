Роскомнадзор ожидает удаления ЛГБТ*-материалов с сайта Shikimori

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ожидает, что онлайн-энциклопедия аниме Shikimori, "зеркало" которой заблокировали во вторник, удалит ЛГБТ*-материалы (движение признано в России экстремистским и запрещено), направленные на детскую аудиторию, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Во вторник Роскомнадзор ограничил доступ к сайту, который является "зеркалом" онлайн-энциклопедии Shikimori, такая запись появилась в Едином реестре доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ

"Ожидаем от ресурса удаление ЛГБТ*-материалов, направленных в адрес детской аудитории. Заблокированный сайт является зеркалом сайта, блокируемого Роскомнадзором с 2019 года. Ранее неоднократно выявлялись зеркала сайта, к которым доступ также ограничивался", - сказали в РКН.

В ведомстве также уточнили, что сайт системно и целенаправленно распространяет материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, детской порнографией.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии " Единая Россия Антон Немкин заявлял, что сайт Shikimori системно и целенаправленно уходил от блокировок, менял домены и создавал "зеркала". По его словам, речь идёт не о "безобидной аниме-культуре", как пытаются представить защитники ресурса, а об общем деструктивном влиянии на детей и подростков.

Shikimori - крупнейшая онлайн-энциклопедия, посвященная аниме, на русском языке.