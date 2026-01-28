https://ria.ru/20260128/reys-2070672752.html
В Роспотребнадзоре рассказали о правах пассажиров при задержке авиарейса
В Роспотребнадзоре рассказали о правах пассажиров при задержке авиарейса - РИА Новости, 28.01.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о правах пассажиров при задержке авиарейса
Пассажир в случае задержки авиарейса от четырех часов имеет право на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T03:03:00+03:00
2026-01-28T03:03:00+03:00
2026-01-28T03:03:00+03:00
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_c318baf7a4fc4dcc9497ee3f10699e59.jpg
https://ria.ru/20260128/gripp-2070667726.html
https://ria.ru/20260125/rospotrebnadzor-2070205715.html
https://ria.ru/20260110/rospotrebnadzor-2067120747.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_980f7947de1811431cd5242543de0f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Роспотребнадзоре рассказали о правах пассажиров при задержке авиарейса
РИА Новости: при задержке авиарейса пассажир имеет право на горячее питание
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пассажир в случае задержки авиарейса от четырех часов имеет право на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, прохладительные напитки и горячее питание, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в главном управлении МЧС сообщали, что очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 вторника до 12.00 мск четверга. В связи с непогодой в столичных аэропортах во вторник вводились ограничения.
"При задержке авиарейса пассажир имеет право на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов - в ночное", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что перевозчик должен проинформировать пассажиров, если сложные погодные условия привели к переносу, отмене рейса, а также изменению условий перевозки или маршрута.
При этом отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, изменением маршрута, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом пассажира от перевозки.
"В этом случае пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным. Возврат производится перевозчиком или по его поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки, а также в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика. Для этого необходимо составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов, подтверждающих понесенные убытки", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в случае отказа авиакомпании в удовлетворении законных требований, пассажир может обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства окажут консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей.
"Обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте rospotrebnadzor.ru или звонить в Единый консультационный центр по телефону: 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный для абонентов по России", - сообщили в Роспотребнадзоре.