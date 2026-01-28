https://ria.ru/20260128/reuters-2070750232.html
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией - РИА Новости, 28.01.2026
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
Украина должна заключить мирный договор с Россией для получения гарантий безопасности США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.01.2026
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
Reuters: США требуют от Киева заключить мирную сделку с РФ в обмен на гарантии