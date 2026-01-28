Рейтинг@Mail.ru
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 28.01.2026 (обновлено: 17:51 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/reuters-2070750232.html
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией - РИА Новости, 28.01.2026
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
Украина должна заключить мирный договор с Россией для получения гарантий безопасности США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:06:00+03:00
2026-01-28T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7620ef8579b9d31d6eabf430c2918eb6.jpg
https://ria.ru/20260128/britaniya-2070677427.html
https://ria.ru/20260128/germaniya-2070708040.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a8384a81829920b7e11ab49481424c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, стив уиткофф, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией

Reuters: США требуют от Киева заключить мирную сделку с РФ в обмен на гарантии

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украина должна заключить мирный договор с Россией для получения гарантий безопасности США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Соединенные Штаты заявили Киеву, что для получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона необходимо подписать мирное соглашение с Россией", — говорится в материале.
Накануне издание Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Злится все больше": в Британии заметили перемены в состоянии Зеленского
Вчера, 04:32
Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что вопрос территорий остается нерешенным, а также сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов якобы готов на 100 процентов.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в ходе мероприятия, организованного в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
Вчера, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала