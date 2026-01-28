Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске партнеров - РИА Новости, 28.01.2026
13:02 28.01.2026
РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске партнеров
РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске партнеров - РИА Новости, 28.01.2026
РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске партнеров
Сервис "Профессионалы экспорта" платформы "Мой экспорт" поможет экспортерам избежать ошибок при поиске зарубежных партнеров, рассказали в Российском экспортном... РИА Новости, 28.01.2026
экономика
2026
экономика
Экономика
РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске партнеров

РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске зарубежных партнеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" платформы "Мой экспорт" поможет экспортерам избежать ошибок при поиске зарубежных партнеров, рассказали в Российском экспортном центре (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Один из ключевых и самых сложных этапов выхода на внешние рынки - поиск зарубежного покупателя. Ошибки на этом этапе могут привести к потере времени, финансовым рискам и срыву сделок. В этих условиях экспортерам требуется надежный инструмент для системного решения задач - сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт", - сказано в сообщении.
РЭЦ представил национальную экспозицию Сделано в России на крупнейшей выставке пищевой продукции Gulfood в Дубае - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Экспозиция "Сделано в России" представлена на пищевой выставке в Дубае
26 января, 14:20
Сервис объединяет более 700 аккредитованных партнеров РЭЦ, треть из которых оказывают комплексную поддержку по поиску зарубежных партнеров более чем в 150 странах мира. В партнерскую сеть входят 44 зарубежные компании с глубокой локальной экспертизой из стран Ближнего Востока, Азии, СНГ, Латинской Америки и Африки, что позволяет экспортерам учитывать специфику рынков "изнутри" и выстраивать с ними более эффективное взаимодействие.
Сервис "Профессионалы экспорта" дает возможность выбрать подходящий набор услуг с учетом уровня экспортной готовности, целевого рынка и конкретных задач, что особенно важно для малого и среднего бизнеса.
Компании могут воспользоваться следующими услугами: консультация (общие вопросы поиска покупателя с выбором партнера), поиск покупателя с выбором партнера (услуга включает подготовку и согласование перечня потенциальных покупателей, проверку интереса к продукции и готовности к переговорам) и организация переговоров с выбором партнера.
"Сегодня экспортеру недостаточно просто получить базу контактов - ему необходима понятная, управляемая и безопасная модель работы на новом рынке. Сервис "Профессионалы экспорта" объединяет квалифицированных и проверенных экспертов, которые сопровождают компанию на всех этапах: от поиска и проверки зарубежного партнера до организации переговоров. Это позволяет бизнесу кратно снизить риски и сфокусироваться на главном - повышении конкурентоспособности своей продукции. Аккредитация всех партнеров сервиса гарантирует единые стандарты качества и полную прозрачность взаимодействия", - уточнил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Бренды из РФ начали масштабную экспансию на рынки Востока и Азии
27 января, 16:08
 
Заголовок открываемого материала