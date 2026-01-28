РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске партнеров

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" платформы "Мой экспорт" поможет экспортерам избежать ошибок при поиске зарубежных партнеров, рассказали в Российском экспортном центре (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Один из ключевых и самых сложных этапов выхода на внешние рынки - поиск зарубежного покупателя. Ошибки на этом этапе могут привести к потере времени, финансовым рискам и срыву сделок. В этих условиях экспортерам требуется надежный инструмент для системного решения задач - сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт", - сказано в сообщении.

Сервис объединяет более 700 аккредитованных партнеров РЭЦ, треть из которых оказывают комплексную поддержку по поиску зарубежных партнеров более чем в 150 странах мира. В партнерскую сеть входят 44 зарубежные компании с глубокой локальной экспертизой из стран Ближнего Востока, Азии, СНГ, Латинской Америки и Африки, что позволяет экспортерам учитывать специфику рынков "изнутри" и выстраивать с ними более эффективное взаимодействие.

Сервис "Профессионалы экспорта" дает возможность выбрать подходящий набор услуг с учетом уровня экспортной готовности, целевого рынка и конкретных задач, что особенно важно для малого и среднего бизнеса.

Компании могут воспользоваться следующими услугами: консультация (общие вопросы поиска покупателя с выбором партнера), поиск покупателя с выбором партнера (услуга включает подготовку и согласование перечня потенциальных покупателей, проверку интереса к продукции и готовности к переговорам) и организация переговоров с выбором партнера.

"Сегодня экспортеру недостаточно просто получить базу контактов - ему необходима понятная, управляемая и безопасная модель работы на новом рынке. Сервис "Профессионалы экспорта" объединяет квалифицированных и проверенных экспертов, которые сопровождают компанию на всех этапах: от поиска и проверки зарубежного партнера до организации переговоров. Это позволяет бизнесу кратно снизить риски и сфокусироваться на главном - повышении конкурентоспособности своей продукции. Аккредитация всех партнеров сервиса гарантирует единые стандарты качества и полную прозрачность взаимодействия", - уточнил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.