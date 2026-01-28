Рейтинг@Mail.ru
04:08 28.01.2026
Юрист рассказал, какие судебные расходы Лурье может взыскать с Долиной
Юрист рассказал, какие судебные расходы Лурье может взыскать с Долиной
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Лариса Долина, Александр Хаминский, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полина Лурье может взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы на госпошлины, юристов и на отчет об оценке квартиры в Хамовниках, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Судебные приставы 19 января передали адвокату новой собственницы квартиры в Хамовниках Светлане Свириденко ключи от жилья, которое им добровольно открыли представители певицы. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери. В четверг Свириденко рассказала РИА Новости, что Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов, связанных с разбирательствами из-за квартиры.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина после концерта проигнорировала журналистов
Вчера, 22:44
"Сумма таких расходов обычно складывается из государственной пошлины, затрат на юристов, а в данном случае еще и затрат, понесенных Лурье на отчет об оценке цены квартиры. И если с государственной пошлиной и отчетом об оценке расчет затрат не вызывает сложностей, то затраты на юристов могут потребовать судебного разбирательства. Суммарно, с учетом того, что в августе 2024 года размер государственных пошлин был увеличен, сторона Лурье потратила на оплату пошлин около 70 тысяч рублей", - рассказал Хаминский.
Он подчеркнул, что расходы на юристов с учетом множественности судебных инстанций могут составить значительную сумму. При этом Лурье придется подтверждать эти расходы соответствующими договорами и платежными поручениями.
"Вместе с тем, текущая судебная практика не подразумевает автоматическое взыскание затрат на юристов в размерах, заявленных истцом и даже документально подтвержденных соответствующими бумагами. Суды в каждом случае индивидуально оценивают сложность дела, объем юридической помощи, стоимость аналогичных дел на рынке и так далее. То есть взыскать у Долиной любую произвольную сумму не получится. Суд будет исходить из разумности и достаточности затрат", - обратил внимание Хаминский.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ
Вчера, 16:21
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияЛариса ДолинаАлександр ХаминскийМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
