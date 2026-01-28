Юрист рассказал, какие судебные расходы Лурье может взыскать с Долиной

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полина Лурье может взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы на госпошлины, юристов и на отчет об оценке квартиры в Хамовниках, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Судебные приставы 19 января передали адвокату новой собственницы квартиры в Хамовниках Светлане Свириденко ключи от жилья, которое им добровольно открыли представители певицы. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери. В четверг Свириденко рассказала РИА Новости, что Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов, связанных с разбирательствами из-за квартиры.

"Сумма таких расходов обычно складывается из государственной пошлины, затрат на юристов, а в данном случае еще и затрат, понесенных Лурье на отчет об оценке цены квартиры. И если с государственной пошлиной и отчетом об оценке расчет затрат не вызывает сложностей, то затраты на юристов могут потребовать судебного разбирательства. Суммарно, с учетом того, что в августе 2024 года размер государственных пошлин был увеличен, сторона Лурье потратила на оплату пошлин около 70 тысяч рублей", - рассказал Хаминский

Он подчеркнул, что расходы на юристов с учетом множественности судебных инстанций могут составить значительную сумму. При этом Лурье придется подтверждать эти расходы соответствующими договорами и платежными поручениями.

"Вместе с тем, текущая судебная практика не подразумевает автоматическое взыскание затрат на юристов в размерах, заявленных истцом и даже документально подтвержденных соответствующими бумагами. Суды в каждом случае индивидуально оценивают сложность дела, объем юридической помощи, стоимость аналогичных дел на рынке и так далее. То есть взыскать у Долиной любую произвольную сумму не получится. Суд будет исходить из разумности и достаточности затрат", - обратил внимание Хаминский.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.