Ермак начал пользоваться услугами тарологов для пиара, заявили в Раде

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стал привлекать тарологов для улучшения своего имиджа.

"На самом деле привлекать магов к своему пиару начал … уже экс-политик Али-Баба (псевдоним, под которым Ермак фигурирует на плёнках НАБУ - ред.) … Учитывая, что только ленивый не написал, что Ермак вот-вот получит подозрение НАБУ, прошу уже заранее использовать позицию его мага Велиара ( украинский таролог – ред.) по этому поводу…Карты ведь не лгут", - написал Железняк.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) заявил во вторник, что Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинения.

Тимур Миндич. Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.