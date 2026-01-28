Рейтинг@Mail.ru
03:37 28.01.2026
Эксперт рассказала о последствиях неявки на работу из-за задержки рейса
Эксперт рассказала о последствиях неявки на работу из-за задержки рейса
Эксперт рассказала о последствиях неявки на работу из-за задержки рейса

РИА Новости: пропуск работы из-за задержки рейса могут признать прогулом

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пропуск работы из-за задержки рейса могут признать прогулом, работодатель вправе сделать выговор или замечание, а также удержать часть зарплаты, если сотрудник не предупредил о проблеме заранее и не предоставил необходимые доказательства, сообщила эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
"Самая жесткая санкция - признание отсутствие прогулом, за что может быть объявлен выговор или замечание, удержана часть зарплаты за день отсутствия", - сказала Подольская.
По словам эксперта, руководитель вправе зафиксировать отсутствие, если работник не вышел на работу и не предупредил о возникшей проблеме с задержкой рейсов или погодой по телефону, через мессенджер или электроенной почте.
Кроме того, сотрудник должен направить подтверждение форс-мажора в виде скриншота с официального сайта авиакомпании, справки из аэропорта, сводки погоды о штормовой буре или сильном снегопаде.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона
7 января, 09:48
 
Общество
Татьяна Подольская
Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
