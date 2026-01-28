Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила две воздушные цели в Севастополе - РИА Новости, 28.01.2026
08:27 28.01.2026
ПВО сбила две воздушные цели в Севастополе
ПВО сбила две воздушные цели в Севастополе - РИА Новости, 28.01.2026
ПВО сбила две воздушные цели в Севастополе
Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, предварительно, сбиты две воздушные цели над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 28.01.2026
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила две воздушные цели в Севастополе

ПВО сбила две воздушные цели над акваторией Севастополя

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, предварительно, сбиты две воздушные цели над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что, по информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не повреждены.
При этом в городе запущен сигнал воздушной тревоги.
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
