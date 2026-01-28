https://ria.ru/20260128/pvo-2070692166.html
ПВО сбила две воздушные цели в Севастополе
Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, предварительно, сбиты две воздушные цели над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 28.01.2026
