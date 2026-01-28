Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 28.01.2026 (обновлено: 09:04 28.01.2026)
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 75 беспилотников ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
курская область
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Новости
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 75 беспилотников ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Желающих уже очень много". Что придумали для будущих операторов БПЛА
Вчера, 08:00
Так, военные сбили 24 БПЛА в Краснодарском крае, 23 — в Крыму, шесть — над акваторией Черного моря, пять — в Белгородской области.
Еще четыре дрона поразили в Астраханской области, по три — в Курской и над акваторией Азовского моря, по два — в Воронежской и Брянской областях, по одному — в Ростовской, Тамбовской и Волгоградской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
