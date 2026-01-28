https://ria.ru/20260128/pvo-2070688357.html
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА - РИА Новости, 28.01.2026
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 75 беспилотников ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T07:21:00+03:00
2026-01-28T07:21:00+03:00
2026-01-28T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
https://ria.ru/20260128/armiya-2070541213.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
республика крым
черное море
курская область
белгородская область
астраханская область
воронежская область
брянская область
волгоградская область
тамбовская область
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, краснодарский край, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область, белгородская область, астраханская область, воронежская область, брянская область, волгоградская область, тамбовская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область, Белгородская область, Астраханская область, Воронежская область, Брянская область, Волгоградская область, Тамбовская область, Ростовская область
ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников