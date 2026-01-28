Путин и президент ЦАР обсудили двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин Президент Владимир Путин обсудил с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран.

"Состоялся телефонный разговор. <...> Обсудив актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин поздравил коллегу с победой на прошедших в стране выборах . Туадера в ответ поблагодарил его за поддержку в укреплении суверенитета и безопасности Центрально-Африканской Республики.