Путин и президент ЦАР обсудили двустороннее сотрудничество
12:00 28.01.2026 (обновлено: 14:36 28.01.2026)
Путин и президент ЦАР обсудили двустороннее сотрудничество
Президент Владимир Путин обсудил с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран. РИА Новости, 28.01.2026
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран.
"Состоялся телефонный разговор. <...> Обсудив актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Клод Рамо Биро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна, заявил глава МО ЦАР
1 декабря 2025, 06:24
Путин поздравил коллегу с победой на прошедших в стране выборах. Туадера в ответ поблагодарил его за поддержку в укреплении суверенитета и безопасности Центрально-Африканской Республики.
В последний раз главы государств общались во время визита президента ЦАР в Москву в январе прошлого года.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Межгосударственные отношения России и ЦАР
14 января 2025, 00:18
 
