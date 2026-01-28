Путин и президент ЦАР обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран.
"Состоялся телефонный разговор. <...> Обсудив актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна, заявил глава МО ЦАР
1 декабря 2025, 06:24
Путин поздравил коллегу с победой на прошедших в стране выборах. Туадера в ответ поблагодарил его за поддержку в укреплении суверенитета и безопасности Центрально-Африканской Республики.
В последний раз главы государств общались во время визита президента ЦАР в Москву в январе прошлого года.
Межгосударственные отношения России и ЦАР
14 января 2025, 00:18