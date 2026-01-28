https://ria.ru/20260128/putin-2070868348.html
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России - РИА Новости, 28.01.2026
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России
Президент России Владимир Путин отметил вклад народов и конфессий России в создание условий для будущих побед страны по всем направлениям. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T22:14:00+03:00
2026-01-28T22:14:00+03:00
2026-01-28T22:14:00+03:00
россия
владимир путин
берл лазар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865261_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_8f342d97c6995fe9564b11b314a5c10b.jpg
https://ria.ru/20260128/putin-2070865441.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865261_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_811c137de77d24c2adc7b5b3e87e9af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, берл лазар
Россия, Владимир Путин, Берл Лазар
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для будущих побед РФ