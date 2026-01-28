Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/putin-2070868348.html
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России - РИА Новости, 28.01.2026
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России
Президент России Владимир Путин отметил вклад народов и конфессий России в создание условий для будущих побед страны по всем направлениям. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T22:14:00+03:00
2026-01-28T22:14:00+03:00
россия
владимир путин
берл лазар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865261_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_8f342d97c6995fe9564b11b314a5c10b.jpg
https://ria.ru/20260128/putin-2070865441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865261_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_811c137de77d24c2adc7b5b3e87e9af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, берл лазар
Россия, Владимир Путин, Берл Лазар
Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для побед России

Путин отметил вклад народов и конфессий в создание условий для будущих побед РФ

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад народов и конфессий России в создание условий для будущих побед страны по всем направлениям.
В среду президент встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который ежегодно отмечается 27 января. Во время встречи Путин отметил, что каждый народ и каждая конфессия в России понимает, что от взаимодействия разных народов и конфессий зависит стабильность и устойчивость страны.
"Это вклад каждого народа России в эту стабильность, в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы безусловно будем это поддерживать", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин отметил религиозную культуру россиян
Вчера, 21:50
 
РоссияВладимир ПутинБерл Лазар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала