Путин высказался о дне памяти жертв Холокоста
Путин высказался о дне памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 28.01.2026
Путин высказался о дне памяти жертв Холокоста
Президент России Владимир Путин назвал неслучайным, что День памяти жертв Холокоста совпал с Днём снятия блокады Ленинграда. РИА Новости, 28.01.2026
Путин высказался о дне памяти жертв Холокоста
Путин: день памяти жертв Холокоста не случайно совпал с освобождением Ленинграда