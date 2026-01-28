Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Люди многих стран задумываются о том, что разрушать вечные ценности легко, а воссоздать и сохранить их непросто, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы сейчас упомянули про, как вы сказали, вечные ценности. Они же, по большому счету, едины, и во многих странах, думаю, что многие люди задумывались и понимают сейчас, что разрушить (их - ред.) легко, а воссоздать и сохранить - это непросто", - сказал Путин во время встречи.