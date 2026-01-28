https://ria.ru/20260128/putin-2070866314.html
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым - РИА Новости, 28.01.2026
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым
Люди многих стран задумываются о том, что разрушать вечные ценности легко, а воссоздать и сохранить их непросто, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:52:00+03:00
2026-01-28T21:52:00+03:00
2026-01-28T21:59:00+03:00
владимир путин
россия
берл лазар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865996_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_465c4903a617fc520ebcec3dacc5d797.jpg
https://ria.ru/20260128/putin-2070866133.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865996_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6e5bfc3b4208475d61a7f9f14dc0f5bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, берл лазар
Владимир Путин, Россия, Берл Лазар
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым
Путин: разрушать вечные ценности легко, а воссоздать и сохранить их непросто
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Люди многих стран задумываются о том, что разрушать вечные ценности легко, а воссоздать и сохранить их непросто, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в среду провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром
и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности, раввином Александром Бородой.
"Вы сейчас упомянули про, как вы сказали, вечные ценности. Они же, по большому счету, едины, и во многих странах, думаю, что многие люди задумывались и понимают сейчас, что разрушить (их - ред.) легко, а воссоздать и сохранить - это непросто", - сказал Путин во время встречи.