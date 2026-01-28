Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 28.01.2026 (обновлено: 21:59 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/putin-2070866314.html
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым - РИА Новости, 28.01.2026
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым
Люди многих стран задумываются о том, что разрушать вечные ценности легко, а воссоздать и сохранить их непросто, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:52:00+03:00
2026-01-28T21:59:00+03:00
владимир путин
россия
берл лазар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865996_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_465c4903a617fc520ebcec3dacc5d797.jpg
https://ria.ru/20260128/putin-2070866133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070865996_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6e5bfc3b4208475d61a7f9f14dc0f5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, берл лазар
Владимир Путин, Россия, Берл Лазар
Путин назвал воссоздание вечных ценностей непростым

Путин: разрушать вечные ценности легко, а воссоздать и сохранить их непросто

© POOL | Перейти в медиабанкладимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
ладимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
ладимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Люди многих стран задумываются о том, что разрушать вечные ценности легко, а воссоздать и сохранить их непросто, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности, раввином Александром Бородой.
"Вы сейчас упомянули про, как вы сказали, вечные ценности. Они же, по большому счету, едины, и во многих странах, думаю, что многие люди задумывались и понимают сейчас, что разрушить (их - ред.) легко, а воссоздать и сохранить - это непросто", - сказал Путин во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин высказался о взаимодействии людей разных конфессий в России
Вчера, 21:52
 
Владимир ПутинРоссияБерл Лазар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала