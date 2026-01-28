https://ria.ru/20260128/putin-2070866133.html
Путин высказался о взаимодействии людей разных конфессий в России
Путин высказался о взаимодействии людей разных конфессий в России
Устойчивость и стабильность России зависит от того, как взаимодействуют разные конфессии страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
Путин высказался о взаимодействии людей разных конфессий в России
Путин: устойчивость России зависит от взаимодействия людей разных конфессий