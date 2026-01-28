https://ria.ru/20260128/putin-2070865441.html
Путин отметил религиозную культуру россиян
Путин отметил религиозную культуру россиян - РИА Новости, 28.01.2026
Путин отметил религиозную культуру россиян
Президент РФ Владимир Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. РИА Новости, 28.01.2026
Путин отметил религиозную культуру россиян
Путин назвал религиозную культуру залогом мира между разными конфессиями