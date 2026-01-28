https://ria.ru/20260128/putin-2070865129.html
Путин отметил вклад конфессий и народов России в стабильность
Каждая конфессия, каждый народ России вносит свой вклад в стабильность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
Путин отметил вклад конфессий и народов России в стабильность
