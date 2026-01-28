Рейтинг@Mail.ru
21:48 28.01.2026 (обновлено: 21:56 28.01.2026)
Путин отметил вклад конфессий и народов России в стабильность
Каждая конфессия, каждый народ России вносит свой вклад в стабильность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Каждая конфессия, каждый народ России вносит свой вклад в стабильность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Каждый народ, каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России", - сказал Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.
