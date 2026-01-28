Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 28.01.2026 (обновлено: 22:04 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/putin-2070865032.html
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности - РИА Новости, 28.01.2026
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности
Президент РФ Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:46:00+03:00
2026-01-28T22:04:00+03:00
ленинград
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
владимир путин
берл лазар
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260127/blokada-leningrada-2070612440.html
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, 82-я годовщина снятия блокады ленинграда, владимир путин, берл лазар, блокада ленинграда (1941-1944), россия
Ленинград, 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда, Владимир Путин, Берл Лазар, Блокада Ленинграда (1941-1944), Россия
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности

Путин: нацисты в блокаду Ленинграду поставили цель уничтожить целый город

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город.
"Мне кажется, неслучайно, что этот день (памяти жертв Холокоста - ред.) в соответствии с известным решением Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, совпал и с днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта. И, прежде всего, жертвами стали представители гражданского населения всех национальностей. Это именно гражданские, некомбатанты, как в таком случае говорят, не военные", - сказал Путин в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бордой.
"Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город - конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь", - подчеркнул глава российского государства.
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады
27 января, 17:54
 
Ленинград82-я годовщина снятия блокады ЛенинградаВладимир ПутинБерл ЛазарБлокада Ленинграда (1941-1944)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала