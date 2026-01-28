МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город.

"Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город - конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь", - подчеркнул глава российского государства.