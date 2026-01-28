Рейтинг@Mail.ru
В России придают особое знание дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2026
21:42 28.01.2026
В России придают особое знание дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин
В России придают особое знание дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин
Особое значение Дню памяти жертв Холокоста придают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Особое значение Дню памяти жертв Холокоста придают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принял главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду. Встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Путин отметил, что в эти дни весь мир вспоминает жертв Холокоста.
"Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю. Более миллиона советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений", - сказал российский лидер.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности
Заголовок открываемого материала