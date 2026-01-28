Рейтинг@Mail.ru
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
18:20 28.01.2026
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки - РИА Новости, 28.01.2026
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" подростка Расиля Иксанова из Оренбуржья, который спас девочку, попавшую в... РИА Новости, 28.01.2026
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки

Путин посмертно наградил медалью подростка, спасшего девочку из реки

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" подростка Расиля Иксанова из Оренбуржья, который спас девочку, попавшую в водоворот реки, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Иксанова Расиля Мнировича, Оренбургская область (посмертно)", - говорится в документе.
Ранее СМИ сообщали, что 16-летний Расиль Иксанов утонул при попытке спасти девочку, попавшую в водоворот реки Сакмара.
Новые корпуса МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин наградил коллектив МГТУ им. Баумана орденом "За доблестный труд"
Вчера, 16:42
 
