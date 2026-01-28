https://ria.ru/20260128/putin-2070837101.html
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" подростка Расиля Иксанова из Оренбуржья, который спас девочку, попавшую в...
происшествия
россия
оренбургская область
владимир путин
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
Путин посмертно наградил медалью подростка, спасшего девочку из реки