В отношениях России и Сирии никогда не было мрачных страниц, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что в отношениях РФ и Сирии на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц. РИА Новости, 28.01.2026
В отношениях России и Сирии никогда не было мрачных страниц, заявил Путин
Путин: в межгосударственных отношениях РФ и Сирии не было мрачных страниц