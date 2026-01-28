Рейтинг@Mail.ru
В отношениях России и Сирии никогда не было мрачных страниц, заявил Путин
17:09 28.01.2026
В отношениях России и Сирии никогда не было мрачных страниц, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что в отношениях РФ и Сирии на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц. РИА Новости, 28.01.2026
Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, Дмитрий Песков
Россия, Сирия, Ближний Восток, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, Дмитрий Песков
Путин: в межгосударственных отношениях РФ и Сирии не было мрачных страниц

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в отношениях РФ и Сирии на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц.
"Российско-сирийские отношения имеют глубокие корни. Еще в 1944 году, шла Вторая мировая война, а Советский Союз и Сирия подписали соответствующее соглашение о дипломатических отношениях. И все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц", - сказал Путин в ходе переговоров с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в Кремле в среду.
Стороны в ходе переговоров намерены обсудить вопросы российско-сирийского взаимодействия и обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры также затронут темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин: отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям аш-Шараа
