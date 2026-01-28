Рейтинг@Mail.ru
17:08 28.01.2026
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Александру Шаганову
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Александру Шаганову
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств автору песен для музыкальных групп "Любэ" и "Иванушки International" Александру... РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств автору песен для музыкальных групп "Любэ" и "Иванушки International" Александру Шаганову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"О награждении государственными наградами Российской Федерации. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации... Шаганову Александру Алексеевичу - артисту, поэту общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр Игоря Матвиенко", город Москва", - говорится в указе.
Александр Шаганов - советский и российский поэт-песенник, автор популярных песен, в основном для группы "Любэ", и "Иванушки International" ("Тучи", "Кукла").
КультураРоссияВладимир ПутинИгорь МатвиенкоЛюбэИванушки InternationalОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала